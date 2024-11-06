Центробанк оценил рост ВВП РФ в III квартале в 3,2%, ожидает рост на 2-3% в IV квартале

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в III квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 3,2% в годовом выражении после роста на 4,1% во II квартале и на 5,4% в I квартале. Соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (который он обнародовал 25 октября).

В IV квартале 2024 года регулятор ожидает рост на 2,0-3,0% в годовом выражении, а в IV квартале 2025 года - лишь на 0,5-1,5%.

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП РФ в III квартале 2024 года на 2,9%.

ЦБ в своем комментарии отмечает, что в основном происходящее замедление роста экономики в третьем квартале "связано с нарастанием ограничений на стороне предложения".

"Это проявляется в усилении дефицита трудовых ресурсов, исчерпании доступности свободных производственных мощностей, появлении узких мест в логистике. Кроме того, сказываются и отдельные отраслевые факторы, например, снижение объемов урожая сельскохозяйственной продукции в 2024 году. В этих условиях рост внутреннего спроса, в том числе поддерживаемый бюджетными расходами, продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, что приводит к усилению устойчивого инфляционного давления", - говорится в докладе Банка России.

По прогнозу Банка России, в IV квартале 2024 года темпы роста ВВП продолжат замедляться, "и все более выраженно проявятся эффекты на спрос от ужесточения денежно-кредитных условий".

В 2024 году российская экономика, по прогнозу ЦБ, вырастет на 3,5-4,0%. В 2025-2026 годах рост ВВП замедлится до 0,5-1,5% и 1,0-2,0% соответственно.

"Это будет связано с нарастанием эффектов от жестких денежно-кредитных условий. По-прежнему устойчиво будет расти инвестиционный спрос, отражая сдвиг в структуре экономики в сторону увеличения доли инвестиций. В 2027 году рост экономики стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%, что будет означать устойчивое возвращение российской экономики на траекторию сбалансированного роста", - отмечают в ЦБ.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,9%, в 2025 году на 2,5%, в 2026 году на 2,6%, в 2027 году на 2,8%.

Расхождения прогнозов Минэкономразвития и ЦБ в росте ВВП РФ на 2025-27 годы связаны с разными оценками потенциального роста, поясняла ранее заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. Банк России оценивает долгосрочный потенциальный темп роста ВВП в диапазоне 1,5-2,5%, в Минэкономразвития считают его более высоким.