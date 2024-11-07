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Клепач не ждет роста ВВП России в 2025 году выше 2% в оптимистичном сценарии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рост экономики России в 2025 году при оптимистичном сценарии составит около 2%, что ниже официального прогноза Минэкономразвития, сказал на русском экономическом форуме главный экономист "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач.

"У нас с Минэкономразвития примерно близкие оценки были роста ВВП на следующий год (2,5% у Минэкономразвития и 2,6% у ВЭБа - ИФ), но теперь, я думаю, что мы получим в лучшем случае около 2%", - заявил он.

По оценке Клепача, в связи с текущей ключевой ставкой рост инвестиций в основной капитал в 2025 году будет не 1,9%, как ранее прогнозировал ВЭБ.РФ, а "около 1% во многом за счет бюджета, завершения и продолжения проектов, которые остановить еще дороже".

По его словам, крупные инвестпроекты заложены в нацпроектах, но пока Минфин их распределит и завершится контрактация, инвестиционные деньги дойдут до экономики только в III-IV кварталах 2025 года. Следовательно, основной эффект придется на 2026 год. "Поэтому 2026 год будет лучше, чем 2025-й, это я смею прогнозировать", - резюмировал Клепач.

Банк России в конце октября подтвердил свой прогноз роста ВВП в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - лишь 0,5-1,5%, в 2026 году - 1,0-2,0%, в 2027 году - 1,5-2,5%.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026 году на 2,6%, в 2027 году на 2,8%. Расхождения прогнозов Минэкономразвития и ЦБ связаны с разными оценками потенциального роста, объяснила недавно замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Банк России оценивает долгосрочный потенциальный темп роста ВВП в диапазоне 1,5-2,5%, в Минэкономразвития считают его более высоким.

Банк России Минфин Минэкономразвития Полина Крючкова Андрей Клепач
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