ЦБ РФ ожидает замедления сезонно сглаженной инфляции в IV кв. с 11,1% до 6,5-8,5%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает замедления сезонно сглаженной инфляции в годовом выражении в IV квартале 2024 года до 6,5-8,5% с 11,1% в III квартале, 8,7% во II квартале и 5,9% в I квартале текущего года, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

"Согласно обновленному базовому прогнозу Банка России, текущий рост цен в IV квартале 2024 года может составить 6,5-8,5% (с учетом сезонной корректировки в годовом выражении - ИФ)", - отмечает ЦБ.

Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год - до 4,5-5,0% с 4-4,5%. "Пересмотр прогноза является следствием более значительного и устойчивого инфляционного давления, а также учета отдельных мер в части повышения регулируемых тарифов и цен и уточнения параметров бюджета. В то же время более жесткая, чем прогнозировалось в июле, денежно-кредитная политика создаст необходимые условия для возвращения годовой инфляции к 4% в первой половине 2026 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - подчеркивает ЦБ.

Базовая инфляция в сентябре в годовом выражении с учетом сезонной корректировки выросла до 9,1% с 6,1% и 7,7% в июле и августе. Это близко к максимальным значениям в начале текущего года, отмечает регулятор. Прочие показатели текущего роста цен, очищенные от влияния волатильных компонентов и разовых факторов, в III квартале 2024 года находились в диапазоне 6-9% (в годовом выражении с учетом сезонной корректировки). "Это является отражением сохраняющегося высокого положительного разрыва выпуска, который продолжает оказывать повышательное давление на цены. Высокую устойчивую инфляцию усиливают и растущие инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые в октябре достигли максимальных значений с начала 2024 года", - говорится в комментарии.