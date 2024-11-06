"Префы" "Ростелекома" допустили к торгам на СПБ Бирже

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "СПБ Биржа" с 6 ноября включило привилегированные акции ПАО "Ростелеком" в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении оператора.

Уставный капитал "Ростелекома" составляет 8,73 млн рублей, он разделен на 3 млрд 282 млн 997 тыс. 929 обыкновенных и 209 млн 565 тыс. 147 привилегированных акций номиналом 0,0025 рубля. Бумаги компании уже включены в ряд индексов "Мосбиржи".

"СПБ биржа" в сентябре решила c 9 сентября включить 85 акций российских эмитентов в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. До этого на "СПБ бирже" торговались порядка 50 бумаг российских эмитентов. Торги иностранными бумагами были приостановлены после попадания биржи в санкционный список США в ноябре 2023 года.

"Ростелеком" – крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.