Россия в 2024 году может увеличить производство мяса индейки на 3%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом году может увеличить производство мяса индейки на 3%, до 435 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

"В текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы. В январе-сентябре было произведено порядка 5 млн тонн - на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 тыс. тонн приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.

До конца года планируется произвести еще 112 тыс. тонн, прогнозирует Национальная ассоциация производителей индейки, на оценку которой ссылается Минсельхоз.

Ведомство также отметило, что производителям индейки доступны меры государственной поддержки, включающие предоставление льготных кредитов, а также компенсацию части прямых затрат на строительство и (или) модернизацию птицеводческих репродукторов племенной птицы.

Как сообщалось, в 2023 году РФ произвела 422 тыс. тонн мяса индейки, что на 1,8% больше, чем в 2022 году.

Между тем, как сообщили "Ведомости", ведущий в РФ производитель индейки - группа "Дамате" - уведомил торговые сети о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года. В документе уточняется, что с 11 сентября площадка откорма на предприятии "Индюшкин двор" в Ростовской области была выведена из эксплуатации. В результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма компания была вынуждена "экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку". Следствием стало сокращение плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в четвертом квартале 2024 года на площадке предприятия "Индюшкин двор".

В "Дамате" эту информацию не комментируют.