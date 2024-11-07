Банки РФ в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 0,7 т

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало октября 2024 года оценивались в 420 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 52,8 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за сентябрь запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото выросли незначительно – на 0,7 тонны (1%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.