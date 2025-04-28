Российские банки в марте увеличили запасы драгметаллов на 1 тонну

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в российских банках на начало апреля 2025 года оценивались в 345 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 42 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за март запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото подросли на 1 тонну (2%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.