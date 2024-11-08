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Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос почти на 22% в 2024 году

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Оборот обрабатывающих московских производств без учета нефтяного сектора в январе-сентябре 2024 года достиг 5,2 трлн рублей и увеличился почти на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила заммэра столицы Мария Багреева.

"За девять месяцев 2024-го обороты отрасли без учета нефтегазового сектора достигли 5,2 трлн рублей, почти на 22% превысив показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Около 17% этого объема - 853,7 млрд рублей - обеспечили производители высокотехнологичной продукции: оптики, электроники и высокоточных устройств, отметила заммэра.

Значимую долю в отраслевом обороте занимают пищевая промышленность, на которую пришлось 582 млрд рублей, или более 11% отраслевого оборота, и фармацевтическое производство - 403 млрд рублей, или 7,8%, добавила Багреева.

Всего на Москву приходится около 10% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора, сообщили в департаменте.

Москва
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