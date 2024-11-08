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Virgin Galactic сократила чистый убыток в III кв., но выручка снизилась

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic сократила чистый убыток в третьем квартале 2024 года на 29%, причем результат оказался лучше прогнозов рынка. Выручка Virgin Galactic, однако, не оправдала ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $74,5 млн по сравнению со $104,6 млн за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $2,66 с $5,57 годом ранее при среднем прогнозе опрошенных FacSet аналитиков в $4,01 на акцию.

Квартальная выручка Virgin Galactic снизилась более чем в 4 раза, до $402 тыс. с $1,7 млн в третьем квартале прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,1 млн.

ЭкономикаVirgin Galactic сократила квартальный чистый убыток на 30% при удвоении выручкиЧитать подробнее

Уменьшение выручки в компании объясняют паузой в проведении коммерческих космических полетов в связи с фокусировкой Virgin Galactic на производстве космических кораблей класса Delta.

"Наша программа по созданию космических кораблей идет по графику, их коммерческая эксплуатация начнется в 2026 году", - заявил CEO компании Майкл Колглейзер.

Virgin Galactic также сообщила, что может разместить обыкновенные акции на сумму до $300 млн. Средства от продажи бумаг компания планирует потратить на финансирование программы строительства космических кораблей нового поколения.

Акции Virgin Galactic подорожали на 1,9% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 87%.

Virgin Galactic Ричард Брэнсон
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