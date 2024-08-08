Virgin Galactic сократила квартальный чистый убыток на 30% при удвоении выручки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic во втором квартале снизила чистый убыток вдвое, увеличив вдвое выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $94 млн, или $4,36 в расчете на акцию, по сравнению со $134 млн, или $9,16 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Это было обусловлено, в том числе, сокращением операционных расходов.

Выручка выросла до $4 млн с $2 млн благодаря "коммерческим космическим полетам и членским взносам, связанным с будущими полетами астронавтов", говорится в сообщении.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку компании на уровне $3,4 млн.

Свободный денежный поток (FCF) в минувшем квартале составил минус $114 млн против минус $135 млн годом ранее.

В третьем квартале Virgin Galactic планирует зафиксировать отрицательный FCF в диапазоне $115-125 млн.

За последние три месяца капитализация Virgin Galactic рухнула более чем на 74% (до $108 млн), тогда как индекс S&P 500 вырос на 0,2%.