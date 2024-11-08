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Квартальная выручка Freedom Holding выросла на 33% до $580,9 млн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Выручка Freedom Holding Corp. за второй квартал 2025 финансового года составила $580,9 млн против $435,6 млн годом ранее (рост на 33%), сообщил холдинг.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал составила $114,5 млн, снизившись на 0,9% в годовом исчислении. Чистая прибыль по торговым ценным бумагам увеличилась на 35%, до $68,3 млн за счет продажи суверенных облигаций Казахстана. Также была признана нереализованная чистая прибыль в размере $65,9 млн за тот же период, связанная с увеличением стоимости позиций по ценным бумагам.

В отчетном периоде холдинг получил $6,5 млн чистой прибыли по операциям с иностранной валютой против $3,7 млн чистого убытка годом ранее.

"Это изменение в основном обусловлено прибылью от продажи и покупки иностранной валюты в размере $16,9 млн, которая была частично компенсирована убытком от пересчета в размере $10,4 млн, а также за счет увеличения общего объема операций Freedom Bank с иностранной валютой на 78% за два квартала", - говорится в сообщении.

Общие расходы компании составили $452,413 млн, что 1,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год.

Активы холдинга выросли c начала финансового года (1 апреля 2024 года) на 6,2%, до $8,816 млрд, обязательства - на 5,9%, до $7,553 млрд.

Акционерный капитал с начала финансового года вырос на 8,2%, до 1,263 млрд.

Freedom Holding Corp. зарегистрирована в Неваде и имеет предприятия и дочерние компании в 22 странах, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и Азербайджан.

Обыкновенные акции Freedom Holding Corp. зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и торгуются под символом FRHC на бирже Nasdaq Capital Market, оператором которой является Nasdaq, Inc.

Казахстан США Freedom Holding
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