"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Такие страны Африки, как Кения, Нигерия, Тунис и ЮАР являются перспективными направлениями российского зернового экспорта, такое мнение высказал руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

"Зерновые являются основой нашего аграрного экспорта и крупнейшей позицией при торговле с Африкой. В 2023 году экспорт пшеницы в африканские страны, несмотря на логистические сложности, вырос в 1,6 раза и составил 17,6 млн тонн. За этот же период экспорт российского ячменя увеличился в 2,8 раза, кукурузы - в 2,3 раза", - сообщил Краснов в субботу на панельной дискуссии в рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сочи.

По его словам, наиболее перспективными для увеличения поставок российского зерна, помимо традиционных покупателей - Египта и Алжира, являются Кения, Нигерия, Тунис, и ЮАР, куда, кроме пшеницы, возможны поставки ячменя и кукурузы.

Как считает Краснов, для дальнейшего развития торговли необходимо решить проблемы с финансовым обеспечением и страхованием сделок, а также перейти к прямому взаимодействию с локальными потребителями, минуя глобальных зерновых трейдеров.

Говоря о поставках масложировой продукции, глава центра отметил, что крупнейшими потребителями российских растительных масел являются Египет, на который приходится 60% общего объема поставок на африканский рынок, Алжир (24%), Судан (10%), Тунис (4%) и Ливия (2%). Есть значительные перспективы в развитии экспорта соевого масла в Анголу и Тунис, маргарина - в Нигерию и Гану, подсолнечного и соевого масла в ЮАР.

В 2023 год на рынок Африки было поставлено растительных масел почти на $821 млн.

Как заявил Краснов, в экспорте мяса в страны Африки ключевым драйвером является мясо птицы. За последние пять лет его поставки в натуральном выражении выросли почти в 6 раз и в 2023 году составили 13,7 тыс. тонн (согласно его презентации). Основными покупателями стали Бенин (57% от общего объема поставок в Африку), Конго (13%), Гвинея (7%), Гана (6%) и Ангола (5%).

По словам Краснова, в настоящее время РФ экспортирует мясную продукцию в 18 африканских стран. "Мы видим существенные возможности для расширения поставок свинины и мяса курицы в Анголу, говядины и мяса птицы - в Гану, говядины, мяса птицы и свинины - в ЮАР", - заявил он.

В 2023 году РФ экспортировала в Африку мяса на $25,6 млн.

Поставки замороженной рыбы составили $21,4 млн. Основным покупателем является Нигерия, на которую приходится половина от общего объема поставок, остальная часть идет в Марокко (40%), Гану (5%) и Того (2%).

Краснов также отметил перспективы расширения экспорта молочной продукции, кондитерских изделий и другой продукции пищепрома на африканский рынок. В частности, в настоящее время наиболее крупным покупателем российских сладостей является Ливия - 95% от общего объема поставок. "Тем не менее, мы видим серьезный потенциал для развития поставок кондитерских изделий в Гану, Камерун, Кению, Нигерию, Тунис, ЮАР. Ключевыми продуктами российской кондитерки являются конфеты, шоколад, печенье и вафли", - сказал он.

Согласно презентации, в 2023 году РФ поставила в Африку молочной продукции на $2,3 млн, кондитерских изделий и другой продукции пищепрома - на $0,5 млн.