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В Сочи завершилась первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В рамках состоявшейся 9-10 ноября в Сочи первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка подписан солидный пакет двусторонних меморандумов и соглашений между Россией и рядом государств Африки, сообщает МИД РФ.

"Приняли документы - Совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел в нашем партнерстве - в экономической, социальной, инвестиционной сферах, а также в сфере безопасности, борьбы с терроризмом, другими новыми вызовами, а также в культурно-образовательной и гуманитарной областях. Они сопровождаются конкретными договоренностями по каждому из этих направлений, создавая несколько дорожных карт, которые будут продвигаться в течение ближайшего времени, в том числе в рамках подготовки ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы в ходе церемонии закрытия конференции.

Пока, по его словам, "никто из африканских коллег не направлял приглашения, но она (вторая конференция - ИФ) должна состояться в следующем году". "Будем ждать. С удовольствием готовы приехать в любое место к нашим африканским друзьям", - отметил министр, которого цитирует российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщают в МИД РФ, мероприятие объединило руководителей внешнеполитических ведомств и исполнительных структур интеграционных объединений, отраслевых министров, представителей парламентских, общественных, академических, научных и деловых кругов России и стран Африки. Общее число участников превысило 1500 человек.

Пленарное заседание прошло под председательством Лаврова с участием 54 глав официальных делегаций африканских государств и региональных интеграционных объединений. Министры "сверили часы" по вопросам международной и российско-африканской повестки с акцентом на выполнение Плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, уточнили и согласовали перспективные направления для дальнейшего наращивания взаимодействия.

Общие подходы к решению глобальных проблем и углублению сотрудничества с прицелом на качественную подготовку третьего саммита Россия - Африка зафиксированы в одобренных по итогам работы четырех совместных заявлениях: общеполитическом и трех секторальных - по международной информационной безопасности, борьбе с терроризмом, мирному использованию космоса, сообщают в МИД РФ.

"На полях" конференции состоялись отдельные встречи Лаврова с большинством африканских делегаций.

"Одна из обозначенных нами задач, отчетливо звучавшая во всех двусторонних встречах с моими друзьями, заключается в необходимости уйти от зависимости от глобальных механизмов, контролирующихся западными "коллегами", - отметил Лавров.

Сочи МИД РФ
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