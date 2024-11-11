Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская платежная система "Мир" подключена к иранской Shetab, сообщает иранское агентство Tasnim.
Официальная церемония подключения прошла в Тегеране, на ней присутствовали глава ЦБ исламской республики Мохаммад Реза Фарзин, а также менеджеры нескольких иранских банков.
Первый этап интеграции позволит владельцам карт национальной платежной системы Ирана Shetab использовать их в банкоматах российских банков.
Второй этап даст российским туристам возможность использовать карты "Мир" в Иране.
После завершения третьего этапа граждане Ирана смогут оплачивать покупки и услуги картами Shetab на территории России.
О планах объединить платежные системы России и Ирана в мае 2022 года заявлял вице-премьер РФ Александр Новак. Страны также обсуждали соединение национальных систем передачи финансовых сообщений.