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Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская платежная система "Мир" подключена к иранской Shetab, сообщает иранское агентство Tasnim.

Официальная церемония подключения прошла в Тегеране, на ней присутствовали глава ЦБ исламской республики Мохаммад Реза Фарзин, а также менеджеры нескольких иранских банков.

Первый этап интеграции позволит владельцам карт национальной платежной системы Ирана Shetab использовать их в банкоматах российских банков.

Второй этап даст российским туристам возможность использовать карты "Мир" в Иране.

После завершения третьего этапа граждане Ирана смогут оплачивать покупки и услуги картами Shetab на территории России.

О планах объединить платежные системы России и Ирана в мае 2022 года заявлял вице-премьер РФ Александр Новак. Страны также обсуждали соединение национальных систем передачи финансовых сообщений.

Мир Иран Shetab
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