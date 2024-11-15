Уолл-стрит закрылась в минусе в четверг

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости крупных компаний, а также заявления главы председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с мая. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.

Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что такие статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики.

"Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, - заявил он. - Сила, которую мы наблюдаем в экономике, дает нам возможность подойти к решениям (о ставке - ИФ) с осторожностью".

Акции Walt Disney Co. подскочили на 6,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа в четвертом квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на 36%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. опустилась на 2,1%, поскольку компания сократила чистую прибыль на четверть в минувшем финквартале.

Капитализация Advance Auto Parts выросла на 0,6%, хотя ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров зафиксировал скорректированный убыток в третьем финансовом квартале и снизил выручку, а также ухудшил годовые прогнозы и анонсировал закрытие более 500 магазинов.

Котировки акций Tapestry подскочили на 12,8%, цена бумаг Capri Holdings увеличилась на 4,4%. Владельцы модных брендов объявили о расторжении сделки по слиянию, в рамках которой Tapestry планировала купить Capri за $8,5 млрд, из-за противодействия антимонопольных регуляторов.

Рыночная стоимость General Mills Inc. опустилась на 0,8%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США достиг соглашения о покупке североамериканского подразделения Whitebridge Pet Brands, производящей корма для домашних животных, за $1,45 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,47% и составил 43750,86 пункта. Лидером снижения в составе индикатора стали акции Salesforce Inc., упавшие на 3%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,6% - до 5949,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,64% и составил 19107,65 пункта.