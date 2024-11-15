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Денежная база в РФ выросла с 1 по 8 ноября на 7,6 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 8 ноября 18 300,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 1 ноября денежная база в России равнялась 18 292,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,05%, или на 7,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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