Минэкономразвития разработает правила поведения туристов на горнолыжных трассах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития вместе с властями Краснодарского края разрабатывает правила поведения туристов на горнолыжных курортах, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Вместе с Краснодарским краем в ответ на их запрос сейчас готовим пилотные правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Мне кажется, отрасль тоже дозрела, и мы постепенно должны давать права горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах", - сказал он, выступая на церемонии награждения лауреатов премии "Горы России".

Министр добавил, что подготовлен также законопроект, который снимает ряд ограничений по строительству горнолыжных комплексов. Он позволит строить новые трассы на курортах, которые находятся на особо охраняемых природных территориях и в заповедниках.