ЦБ упростил порядок получения согласия на контроль банка над другим банком

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ упростил требования к документам, которые банк должен представить регулятору, чтобы получить согласие на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Указания Банка России, вносящие изменения в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации, вступили в силу 17 ноября.

Вместо бизнес-плана теперь нужно представить сведения об оценке влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитной организации, получающей согласие Банка России, и кредитной организации, в отношении которой устанавливается контроль.

"Таким образом, при этом не будет необходимости утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров/участников кредитной организации", - отмечает ЦБ.

Вместе с ходатайством о получении предварительного согласия ЦБ должны быть представлены документ, содержащий информацию о целях совершения сделки, а также оценка влияния сделки на дальнейшую деятельность участников сделки (покупателя кредитной организации и самого приобретаемого банка).