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ЦБ отметил увеличение общего ценового давления

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отмечает увеличение общего ценового давления, повторил сигнал о необходимости ужесточения денежно-кредитных условий, следует из комментария ЦБ.

"Большинство показателей устойчивого роста цен (в октябре - ИФ) возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса", - сообщил Банк России.

Годовая инфляция, согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году ожидается в диапазоне 8-8,5%. Этот показатель в 2025 году снизится до 4,5-5%, в 2026 году вернется к цели в 4% и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре. Рост цен с сезонной корректировкой в годовом выражении в октябре составил 8,2% после 9,9% в сентябре (в III квартале 2024 года - 11,2%, во II квартале - 8,7%, в I квартале - 5,9%). Годовая инфляция в октябре сократилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября.

"В октябре вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой был отрицательным после их значительного положительного вклада в сентябре. Именно этим объясняется замедление роста общего ИПЦ. Основной вклад в замедление внесли услуги туризма и транспорта, которым свойственна повышенная ценовая волатильность", - подчеркивает ЦБ.

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