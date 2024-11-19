"Атомфлот" ожидает ввода ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" в 2028 и 2030 гг.

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ввод атомных ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", пятого и шестого серийных ледоколов проекта 22220, ожидается в 2028 и 2030 годах соответственно. Об этом говорится в презентации генерального директора ФГУП "Атомфлот" Якова Антонова к конференции "Логистика в Арктике: освоение арктического шельфа" в Мурманске во вторник.

Согласно презентации, ввод третьего и четвертого атомоходов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка" предполагается в 2024 и 2026 годах соответственно.

Запуск в эксплуатацию ледокола "Россия" проекта "Лидер", строительство которого ведется на дальневосточной верфи "Звезда", ожидается после 2027 года.

"Красавец, который строится на Дальнем Востоке, он должен войти в 2027-2029 годах, как получится. Но на горизонте 2030 года группировка ледоколов 22220 и во главе с "Россией" проекта "Лидер" должны будут сформировать группировку ледоколов в восточном секторе", - сказал Антонов в ходе доклада на конференции.

Гендиректор "Атомфлота" также уточнил, что новые ледоколы строятся с использованием отечественных технологий. "Справедливости ради надо сказать, что строительная программа 22220 основана на российской элементной базе российских поставщиков", - сказал он.

При этом Антонов отметил возможность продления ресурса действующих атомоходов "Ямал", "Таймыр", "Вайгач" и "50 лет Победы" - "до тех пор, пока не будут введены все ледоколы проекта 22220".

Ранее, в ноябре, генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Андрей Пучков подтверждал планы передать заказчику атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 в 2026 году.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года и сдан в октябре 2020 года. Контракт на строительство следующих ледоколов – "Сибирь" и "Урал" – был заключен между заводом и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года. "Сибирь" вошла в состав атомного флота РФ в декабре 2021 года, "Урал" – в ноябре 2022 года.

Закладка ледокола "Якутия" состоялась в мае 2020 года, "Чукотки" – в декабре 2020 года, "Ленинграда" – в январе 2024 года. В ходе закладки ледокола "Ленинград" президент РФ Владимир Путин анонсировал в следующем году начало строительства еще одного судна того же класса – "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов – 60 МВт.