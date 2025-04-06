Новый атомоход "Якутия" отправился из Петербурга в порт приписки Мурманск

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Универсальный атомный ледокол "Якутия" покинул достроечную набережную АО "Балтийский завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) и отправился в порт приписки Мурманск, сообщил судозавод в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Судно пройдет по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартуется в порту в Кольском заливе", - говорится в сообщении.

Церемония подъема государственного флага РФ на ледоколе "Якутия" прошла 28 декабря 2024 года. 27 марта глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что судно вошло в состав "Атомфлота".

Как отмечает судозавод, "в течение нескольких месяцев специалисты завода и подрядных организаций проводили швартовные, а затем и ходовые испытания, а также готовили ледокол к переходу".

Универсальный атомный ледокол "Якутия" - четвертое (третье серийное) судно проекта 22220. Его закладка состоялась в мае 2020 года, спуск на воду - в ноябре 2022 года.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.

В настоящее время "Балтийский завод" ведет строительство еще двух атомоходов проекта 22220 - "Чукотка" и "Ленинград".

Церемония закладки седьмого универсального атомного ледокола "Сталинград" проекта 22220 запланирована на 19 ноября 2025 года.