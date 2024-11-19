ЦБ РФ в этом году рассчитывает получить сопоставимую с 2023 г. прибыль

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает получить прибыль в 2024 году на уровне 2023 года, перечислит причитающуюся ее часть в федеральный бюджет в 2025 году, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы в 2023 году получили прибыль и в 2024 году по итогам 2023 года перечислили в бюджет 105 млрд рублей. Действительно, в этом году мы ожидали убыток, но сейчас мы видим, что мы получим прибыль в этом году, сопоставимую с прошлым годом, и, как положено, средства будут перечислены в бюджет", - сказала Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе пленарного заседания во вторник.

В проекте федерального бюджета на 2025 год не было заложено поступление доходов от прибыли ЦБ РФ за 2024 год.

"Причина, почему прибыль - у нас растут доходы от операций с банками, которые получают у нас средства, в том числе, для выполнения своих нормативов, есть другие причины. В любом случае мы в этом году рассчитываем получить прибыль", - пояснила глава ЦБ.

ЦБ в 2023 году вернулся к прибыли, получив 140,4 млрд рублей. Согласно законодательству, Банк России перечисляет 75% прибыли в федеральный бюджет. Объем поступлений в 2024 году (за 2023 год) составил 105,3 млрд рублей.

В 2026 году в бюджет может поступить 51 млрд рублей из прибыли Банка России, в 2027 году - 321,8 млрд рублей.

На доходы и расходы Центрального банка влияет состояние ликвидности банковского сектора. На конец 2024 года регулятор прогнозирует профицит ликвидности сектора в размере 0,2-1 трлн рублей, в 2025 году ЦБ ждет перехода к дефициту ликвидности и его постепенного роста.