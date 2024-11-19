Курс доллара от ЦБ превысил 100 рублей впервые с 10 октября 2023 года

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США к рублю, объявленный Банком России с 20 ноября, составляет 100,0348 рубля за доллар, сообщает пресс-служба Банка России. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с понедельником снизилась на 0,09%. Доллар превысил уровень в 100 рублей впервые с 10 октября 2023 года.

Официальный курс евро по отношению к рублю с 20 ноября составляет 105,7338 рубля за евро. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,26%.