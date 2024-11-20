Рынок акций РФ днем подрос в рамках коррекции

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду пытается сохранить коррекционный настрой после отката накануне, однако уверенности в развороте рынка к росту нет из-за опасений эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2650 пунктов, в лидерах роста выступают расписки "Русагро" (+4,5%) и акции ПАО "Группа Позитив" (+3,1%).

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2653,73 пункта (+0,9%), индекс РТС - 835,69 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составляет 100,0348 руб. (+9,18 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), ОК "Русал" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "НЛМК" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Магнита" (+1%), "ТКС Холдинг" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции Московского кредитного банка (-3%), "МТС" (-1,9%), "ММК" (-1,8%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ может остаться под давлением продаж на фоне растущих ставок на денежном рынке и рисков повышения налоговой нагрузки на ряд публичных компаний в отрасли ТЭК. К ужесточению ДКП добавляется теперь и фактор возможного ужесточения фискальной политики, что явно не способствует росту рынка даже на фоне ослабевающего рубля, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций попытался подрасти в отсутствие новостей о геополитической эскалации. Однако преобладающими в условиях текущих геополитических и монетарных условий остаются нисходящие риски с возможностью обновления годовых минимумов по обоим индикаторам в ближайшие дни. В середине недели инвесторы в РФ будут следить главным образом за геополитическими сигналами, а также смогут оценить дивидендные новости от "Группы Астра" и "Евротранса" и индекс цен производителей за октябрь после закрытия основных торгов.

Рублевый индекс МосБиржи пытается закрепиться выше поддержки 2630 пунктов, преодоление которой поставит следующими целями снижения уровни 2580 пунктов и 2512 пунктов (годовой минимум). Долларовый РТС находится вплотную к минимуму текущего года - 825 пунктов, отмечает аналитик.

Как полагают аналитики компании "Цифра брокер", угасание надежд на разрядку геополитической напряженности обусловило слабую динамику фондовых индексов накануне, а в среду рынок акций скорректировался вверх. Рынок накануне упал на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины в России после того, как США днем ранее предоставили Украине разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по приграничной территории России.

В среду финрезультаты за девять месяцев 2024 года раскрывает ПАО "Ренессанс страхование", акции которого являются одними из перспективных эмитентов в финансовом секторе, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что помимо геополитических рисков на первый план вновь вышли опасения по ставке ЦБ РФ после заявлений главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, настраивающих на сохранение жесткой ДКП как минимум в ближайшей перспективе.

Индекс МосБиржи в ближайшее время может остаться под давлением продаж и закрыть "гэп" от 6 ноября, но в целом рынок уже выглядит несколько перепроданным. Актуальным диапазоном движения индекса МосБиржи выступает коридор 2610-2680 пунктов. "Мы на рынок продолжаем смотреть консервативно, отмечая повышение риска обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ", - говорит аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что в ближайшие месяцы на российском рынке акций будет преобладать неопределенность и, соответственно, повышенная волатильность. Новостной фон будет двигать российский рынок то вверх, то вниз, а торги будут проходить в более эмоциональном ключе. Тем не менее, в такой ситуации долгосрочные инвесторы могут получить возможность сформировать интересные позиции по более привлекательным ценам.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерс на нефть марки Brent в среду консолидируется в районе 20-дневной скользящей средней - $73,4 за баррель.

Индекс доллара DXY в среду вновь растет (+0,4%, до 106,58 пункта), что выступает негативным фактором для цен сырьевых товаров. Также давление на нефть могут оказывать новости о возможной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, поддержку "черному золоту" оказывают новости о возможном наращивании импорта нефти Китаем, а также опасения вокруг российско-украинского конфликта.

Что касается новостей, то Рокотянская обратила внимание на то, что морской экспорт российской нефти снизился до самого низкого уровня с начала осени, одной из причин чего является рост нефтепереработки в РФ. Кроме того, Китай мог увеличить закупки нефти в этом месяце: по данным компании Kpler, импорт нефти в Китай к концу ноября достигнет рекордного уровня или приблизится к нему. Также нефтетрейдеры подвергают сомнению "медвежий" прогноз МЭА на 2025 год, отметила эксперт "БКС МИ".

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%, сообщает Trading Economics. В сентябре экспорт снизился на 1,7%. Импорт в прошлом месяце увеличился на 0,4%. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали сокращение на 0,3%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, импорт вырос на 1,8%, а не на 2,1%, как было объявлено ранее.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

На нефтяном рынке днем в среду цены стабилизировались, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени в среду составила $73,41 за баррель (+0,2% и +0,01% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $69,62 за баррель (+0,5% и +0,3% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Официальные данные Минэнерго США о нефтяных резервах будут опубликованы в среду в 18:30 по московскому времени.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (+9,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+6,3%), ПАО "Россети Волга" (+5,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+4,5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,1%).

Подешевели акции ПАО "Ютэйр" (-4,7%), "Башнефти" (-2,1%), ПАО "Россети Центр" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 49,04 млрд рублей (из них 11,61 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 6,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,98 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").