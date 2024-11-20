ЦБ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Банк России установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

Согласно документу, внешнеторговые контракты, в расчетах по которым используются цифровые права, подлежат постановке на учет в уполномоченных банках. Для таких контрактов сохранен подход по постановке на учет: по импортным - от 3 млн рублей, по экспортным - от 10 млн рублей.

Резиденты должны будут направлять в банк данные об операциях по передаче или получению цифровых прав в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, а также при совершении иных валютных операций, связанных с цифровыми правами.

Указание вступает в силу с 11 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.