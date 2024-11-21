Минсельхоз РФ рассчитывает на рост производства молока в 2025 г.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - РФ в этом году наращивает производство молока, в 2025 году ожидается дальнейший рост объемов, сообщает Минсельхоз по итогам совещания по текущей ситуации на молочном рынке, которое провела министр сельского хозяйства Оксана Лут.

В нем приняли участие крупнейшие российские производители молочной продукции и представители "Союзмолока".

"Как было отмечено на встрече, приоритетной задачей для дальнейшего стабильного развития отрасли является наращивание производства сырья. Его объемы в России растут ежегодно. В текущем году положительная динамика сохраняется - производство сырого молока за январь-сентябрь увеличилось на 0,7% к аналогичному периоду 2023 года и составило 26,1 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейший рост объемов", - говорится в сообщении.

Среди основных текущих тенденций рынка участники встречи назвали высокие темпы роста спроса на молочную продукцию. При этом, как отмечалось, на протяжение последних двух лет она оставалась дефлятором продовольственной инфляции. Кроме того, себестоимость производства растет быстрее цен реализации. На это влияют такие факторы, как удорожание логистики, упаковки, рост зарплат сотрудников и других издержек.

Вместе с тем значительное повышение ключевой ставки ЦБ существенно ограничивает возможность кредитования предприятий отрасли и снижает ее инвестиционный потенциал.

Представители крупнейших компаний подтвердили готовность предпринять все возможные усилия для сдерживания роста цен на социально значимую молочную продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза.