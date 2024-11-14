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Генпрокуратура заявила о снижении цен производителями молока на фоне проверки

Генпрокуратура заявила о снижении цен производителями молока на фоне проверки
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ в ходе проверки производителей молока АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" добилась корректировки до прежнего уровня цен на их продукцию, сообщает надзорное ведомство в четверг.

"До завершения проверки переработчики продукции АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня", - заявили в Генпрокуратуре.

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В ведомстве заявили, что решения о поднятии цен были "приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации".

"Надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников", - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить сведения о повышении производителями цен на молоко и принять меры в случае выявления нарушений в этой сфере.

Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга России.

Рост цен на молочную продукцию в РФ в последнее время стал предметом особого внимания властей. В октябре о повышении цен уведомил ряд производителей сливочного масла. В конце октября этому было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он поручил ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке, в том числе на рынке сливочного масла. РФ также обратилась в ЕЭК с предложением предоставить полугодовую квоту на его беспошлинный ввоз в объеме 30 тыс. тонн.

12 ноября газета "Ведомости" сообщила, что один из ведущих производителей молочной продукции - "Вимм-Билль-Данн" (принадлежит PepsiCo Inc. (SPB: PEP)) уведомил торговые сети о повышении отпускных цен на питьевое молоко с 1 ноября. Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе.

Ранее письма о повышении цен на молоко разослал ритейлерам еще один крупный участник рынка, утверждают источники "Ведомостей". По их словам, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла компания "Экомилк".

По данным Росстата, цены на сливочное масло в РФ с начала года (к 5 ноября) выросли на 27,5%, на пастеризованное питьевое молоко - на 13,4%, на стерилизованное - на 14,3%.

Генпрокуратура
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