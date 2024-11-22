Денежная база в России выросла с 8 по 15 ноября на 38,3 млрд рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 15 ноября 18338,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 ноября денежная база в России равнялась 18300,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,21%, или на 38,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.