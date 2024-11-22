Индийская NTPC Green Energy привлекла $1,2 млрд в ходе IPO

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - NTPC Green Energy Ltd., подразделение индийской госкомпании NTPC в сфере возобновляемой энергетики, завершила сбор заявок на покупку своих акций в рамках IPO на $1,2 млрд, сообщает Bloomberg.

Книга заявок была полностью подписана в последний день.

18 ноября NTPC Green Energy при участии Goldman Sachs Group, Capital Group и T. Rowe Price Group привлекла около $469 млн в рамках продажи акций якорным инвесторам, включая правительство Сингапура и суверенный фонд Abu Dhabi Investment Authority.

По данным индийского брокера Geojit Financial Services, бумаги эмитента оценены в 4,9 раза выше его балансовой стоимости.

В октябре крупнейший в Индии производитель солнечных панелей Waaree Energies провел первичное размещение акций на $514 млн. Книга заявок была переподписана более чем в 70 раз, в том числе благодаря интересу со стороны Goldman Sachs, BlackRock и Morgan Stanley.