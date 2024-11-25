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Goldman Sachs ожидает, что Brent в среднем будет стоить $76 за баррель в 2025 г.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нефть марки Brent в среднем будет стоить $76 за баррель в 2025 году, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

По их мнению, рынок по-прежнему уверен в умеренном переизбытке нефти в мировом масштабе в следующем году. Целевая цена в $76 за баррель предполагает некоторое пополнение стратегических запасов нефти США и Китаем, что поможет нивелировать вероятный профицит.

Goldman ожидает, что предложение будет превышать спрос в 2025 году на 400 тыс. баррелей в сутки благодаря устойчивому росту предложения в Америке. Рост поставок в США оценивается в 640 тыс. б/с, в Канаде - 220 тыс. б/с, в Бразилии - 130 тыс. б/с, Гайане - 80 тыс. б/с, сообщает OPIS.

Эксперты ожидают в первом квартале среднюю цену Brent $75 за баррель, во втором - $77 за баррель, в третьем - $76 за баррель, в четвертом - $74 за баррель. Марка WTI, как ожидается, будет торговаться на $4 ниже, чем Brent.

Аналитики прогнозируют дополнительные объемы поставок в 2026 году в среднем на уровне 1,3 млн б/с.

Прогноз цены марки Brent на 2026 год составляет $71 за баррель при профиците нефти на глобальном рынке в 900 тыс. б/с.

Эксперты Goldman полагают, что спрос на нефть будет расти "еще одно десятилетие" благодаря росту экономик развивающихся стран. Декарбонизация авиаперевозок и нефтехимической продукции останется сложной задачей в течение следующих 10 лет, полагают они.

Goldman Sachs нефть
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