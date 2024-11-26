Банки РФ в октябре продолжали наращивать кредитование в ущерб ликвидности

Ситуация с ней не улучшилась, отмечает ЦБ РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки в октябре продолжали наращивать кредитование в ущерб ликвидности, ее структурного улучшения пока не произошло, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Объем рублевых ликвидных активов банков в октябре сократился на 1,1 трлн рублей (-4,6%) - до 22,0 трлн рублей. В его структуре произошло снижение требований к Банку России (-0,3 трлн рублей). Доступное рыночное обеспечения за месяц снизилось на 0,8 трлн рублей, что связано с использованием отдельными банками ценных бумаг в репо с клиринговыми сертификатами участия. Эти сертификаты не входят в состав ликвидных активов, Банк России не принимает их для операций рефинансирования.

Покрытие рублевых средств клиентов в октябре уменьшилось до 21,4% (-1,5 процентного пункта). Доля банков (по активам) с покрытием средств клиентов ликвидными активами ниже 20% выросла до 75% с 49% в сентябре, а с учетом доступного нерыночного обеспечения - до 33% с 30%.

Банки РФ в октябре нарастили корпоративный кредитный портфель на значительные 2,3% против 2% в сентябре. Темпы роста розничного кредитного портфеля замедлились до 0,4% с 1,1% в сентябре.