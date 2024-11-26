Поиск

Банки РФ в октябре продолжали наращивать кредитование в ущерб ликвидности

Ситуация с ней не улучшилась, отмечает ЦБ РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки в октябре продолжали наращивать кредитование в ущерб ликвидности, ее структурного улучшения пока не произошло, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Объем рублевых ликвидных активов банков в октябре сократился на 1,1 трлн рублей (-4,6%) - до 22,0 трлн рублей. В его структуре произошло снижение требований к Банку России (-0,3 трлн рублей). Доступное рыночное обеспечения за месяц снизилось на 0,8 трлн рублей, что связано с использованием отдельными банками ценных бумаг в репо с клиринговыми сертификатами участия. Эти сертификаты не входят в состав ликвидных активов, Банк России не принимает их для операций рефинансирования.

Покрытие рублевых средств клиентов в октябре уменьшилось до 21,4% (-1,5 процентного пункта). Доля банков (по активам) с покрытием средств клиентов ликвидными активами ниже 20% выросла до 75% с 49% в сентябре, а с учетом доступного нерыночного обеспечения - до 33% с 30%.

Банки РФ в октябре нарастили корпоративный кредитный портфель на значительные 2,3% против 2% в сентябре. Темпы роста розничного кредитного портфеля замедлились до 0,4% с 1,1% в сентябре.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил о начале переговоров ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

Bloomberg сообщил о начале переговоров ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" предупредила о риске для capex из-за роста налогов

ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" на шесть лет

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });