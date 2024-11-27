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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде ноября выросла до 21,56%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде ноября 2024 года выросло до 21,56% годовых с 20,91% в первой декаде, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, в средине ноября эта индикативная ставка превысила ключевую ставку ЦБ РФ, которую регулятор с 28 октября повысил на 2 процентных пункта (п.п.), до 21% годовых.

Эта ситуация повторяет ситуацию прошлого месяца, когда среднее значение максимальных банковских ставок в первой декаде октября выросло до 19,78% годовых, превысив ключевую ставку, увеличенную с 16 сентября на 1 п.п. до 19% годовых.

Продолжают увеличиваться средние максимальные ставки для всех категорий вкладов по срочности.

За месяц со второй декады октября по вторую декаду ноября более чем на 2 п.п. выросли ставки по самым коротким вкладам - на срок до 90 дней на 2,09 п.п., до 18,97% и от 91 до 180 дней - на 2,01 п.п., до 20,68%.

Немного меньшим был прирост средней ставки для вкладов на срок от полугода до года - на 1,91 п.п., но она превысила текущую ключевую ставку, достигнув уровня 21,30%.

Средняя ставка для самых длинных депозитов - на сроки более года - увеличилась за месяц на 1,66 п.п., до 19,99%.

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

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