ЦБ пригрозил строгими мерами к МФО за некачественную передачу данных в БКИ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отмечает большое количество организаций, которые плохо предоставляют данные в бюро кредитных историй (БКИ), будет применять строгие меры к микрофинансовым организациям (МФО) за некачественную передачу сведений. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

"Мы доложили этот вопрос (об ошибках при передаче данных в БКИ - ИФ) председателю и получили "карт бланш" на то, чтобы прямо вот жестко и поступательно разбираться с теми, кто плохо предоставляет информацию в бюро кредитных историй. Прежде всего, поскольку это большое количество наших поднадзорных, которые плохо предоставляют такую информацию, мы не могли взять сразу всех под свой неусыпный надзор, поэтому мы пошли по пути риск-ориентированному. Мы сначала обратили внимание на кредитные организации, где самые большие объемы денег выдаются в качестве кредитов, ну и самые большие отклонения между тем, что есть в бюро кредитных историй, и тем, что есть в отчетности", - сказал Кочетков, выступая на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Он привел в пример данные за июль 2024 года, когда 25% сведений, которые банки предоставили в БКИ, были с ошибками.

"Но я хочу вам сказать, что микрофинансовые организации мы тоже в этом плане не оставим в покое, потому что микрофинансовые организации все-таки несут большую социальную ответственность. Не такие большие суммы, не такие большие расхождения в абсолютном выражении, но именно большое количество граждан, у которых кредитная история неверно учитывается, поэтому к микрофинансовым организациям мы тоже будем относиться со всей строгостью", - сказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ.

Меры будут включать штрафы за каждое выявленное нарушение МФО, говорится в презентации ЦБ. Акцент в надзоре будет на качество данных кредитных историй (КИ) физических лиц как наиболее уязвимой категории заемщиков. В связи с этим регулятор будет фокусироваться на процессах и процедурах обработки данных при формировании КИ.

МФО должны будут на регулярной основе проводить анализ сопоставимости сведений в своих информационных системах и данных, направленных в БКИ. Им также необходимо установить во внутренних документах порядок и сроки приведения сведений, представляемых БКИ, в соответствие требованиям к качеству данных КИ, в том числе с учетом получаемых от БКИ отчетов о качестве данных, сказано в презентации.

По данным ЦБ, банки по итогам I полугодия 2024 года увеличили количество фактов передачи сведений в БКИ до 15,5 млрд ед., что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (7,7 млрд ед.). Количество фактов передачи информации МФО в I полугодии выросло в 1,4 раза, до 1,5 млрд ед. с 1 млрд в I полугодии 2023 года. Число пользователей кредитных историй в I полугодии составило 3740 ед. против 3852 ед. годом ранее. Доля банков - 8%, МФО - 23,2%, доля КПК - 16,4%, еще 52% - иные организации.