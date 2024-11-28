Поиск

Hyundai отзовет в США более 226 тысяч автомобилей для замены камер заднего вида

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает более 226 тысяч автомобилей в США и заменит в них камеры заднего вида, чтобы устранить возможные неисправности, сообщает MarketWatch.

Отзыв касается моделей Santa Fe и Elantra 2021 и 2022 годов выпуска

В документах, направленных Hyundai американским регуляторам, говорится, что паяные соединения на печатной плате могут образовывать трещины, которые со временем способны привести к выходу камеры из строя. Это, в свою очередь, может ухудшить видимость и повысить риск травмирования водителем пешеходов.

Замена устройств в автомобилях будет проведена бесплатно для владельцев.

Hyundai США Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

На "Мосбирже" утром в четверг рубль дешевеет к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

Brent подешевела до $72,61 за баррель

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });