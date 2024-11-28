Hyundai отзовет в США более 226 тысяч автомобилей для замены камер заднего вида

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает более 226 тысяч автомобилей в США и заменит в них камеры заднего вида, чтобы устранить возможные неисправности, сообщает MarketWatch.

Отзыв касается моделей Santa Fe и Elantra 2021 и 2022 годов выпуска

В документах, направленных Hyundai американским регуляторам, говорится, что паяные соединения на печатной плате могут образовывать трещины, которые со временем способны привести к выходу камеры из строя. Это, в свою очередь, может ухудшить видимость и повысить риск травмирования водителем пешеходов.

Замена устройств в автомобилях будет проведена бесплатно для владельцев.