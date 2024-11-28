EBITDA "Акрона" по МСФО за III квартал снизилась на 9% до 13,7 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2024 года EBITDA группы "Акрон" за III квартал составила 13,7 млрд рублей, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов "Интерфакса" на основе отчетности компании.

Квартальная выручка "Акрона" по МСФО выросла на 11%, до 47,3 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 1,5 млрд рублей против 6,6 млрд рублей годом ранее.

Выручка группы за 9 месяцев EBITDA выросла на 10%, до 143 млрд рублей. EBITDA сократилась на 13%, до 44,9 млрд рублей. Уровень рентабельности по EBITDA снизился до 31% с 40% годом ранее.

Чистая прибыль "Акрона" за январь-сентябрь снизилась на 21%, до 20,2 млрд рублей.

Чистый долг группы по состоянию на 30 сентября составил 103,3 млрд рублей, что более чем в 4 раза выше результата на конец 2023 года. Показатель чистый долг/ EBITDA вырос с 0,37х до 1,67х.

Рост долговой нагрузки произошел в том числе из-за выкупа у банков-партнеров 40% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта калийного ГОКа в Пермском крае) в I полугодии, напоминает "Акрон". Сумма сделки составила 34,6 млрд рублей.

Объем производства основной продукции группой за 9 месяцев составил 6,3 млн тонн, оставшись практически на уровне результата за тот же период 2023 года. Продажи составили 6,4 млн тонн (+ 1%).