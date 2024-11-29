ЦБ допустил, что ESG-отчетность станет обязательной для эмитентов первого и второго уровней листинга

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России начал обсуждать с рынком возможность введения обязательной отчетности в области устойчивого развития для эмитентов первого и второго котировального списка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Планируемые сроки введения таких правил в пресс-службе ЦБ РФ конкретизировать не стали.

Ранее стало известно, что "Московская биржа" намерена обязать такие компании публиковать нефинансовую отчетность, начиная с данных за 2024 год. В сентябре 2024 года она сообщила об изменении своих правил раскрытия информации.

До этого старший управляющий директор биржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти Елена Курицына говорила, что последствия за нераскрытие нефинансовой информации будут применяться с отчетности за 2026 год.

Информацию в области устойчивого развития включают в свои годовые или отдельные отчеты 90% публичных компаний из котировальных списков первого и второго уровней, сообщал в декабре 2023 года Банк России по итогам анализа годовых отчетов за 2022 год или отдельных отчетов об устойчивом развитии (ОУР) 68 публичных акционерных обществ (ПАО), акции которых были включены в котировальные списки на 30 июня 2023 года.

Кроме того, в 2024 году крупнейшие российские эмитенты стали публиковать ESG-показатели на Федресурсе в соответствии с методическими рекомендациями об устойчивом развитии, разработанными Минэкономразвития. Этот документ рекомендует российским государственным, публичным или крупным компаниям с выручкой от 10 млрд рублей, иным организациям, заинтересованным в обнародовании нефинансовой информации, ежегодно раскрывать социальные, управленческие, экологические и экономические показатели.

Также в мае 2024 года министерство обнародовало проект стандарта отчетности компаний об устойчивом развитии, который стал продолжением упомянутых методических рекомендаций. Проект предусматривал, что нефинансовая отчетность должна содержать не только данные, связанные с устойчивым развитием (ESG), но и информацию о вкладе организации в достижение национальных целей развития РФ. В перечень показателей, отражающих вклад в реализацию национальных целей развития, были включены 20 индикаторов, в том числе программы по поддержке семьи и родительства, по поддержке здоровья местного населения, социально незащищенных групп, программы волонтерства и формирования ценностей.