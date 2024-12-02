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Аукцион месячного репо ЦБ РФ не состоялся из-за недостаточного спроса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Аукцион месячного репо ЦБ РФ в понедельник не состоялся из-за недостаточного спроса, сообщается в информации на сайте Банка России.

В сообщении дается ссылка на статью Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимися.

Условия сегодняшнего аукциона предусматривали лимит 500 млрд рублей, дату исполнения первой части сделок - 4 декабря, второй части - 25 декабря.

ЦБ РФ 25 ноября возобновил проведение аукционов месячного репо после почти годичного перерыва, на том аукционе банки привлекли 51,01 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей. Аукционы будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.

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