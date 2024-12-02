Число квалифицированных инвесторов за III квартал выросло до 824 тысяч

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Количество квалифицированных инвесторов по итогам третьего квартала 2024 года достигло 824 тыс. человек, увеличившись на 25% в годовом выражении и на 3% - в квартальном, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России.

Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала достигло 45 млн (+5% к/к и +27% г/г). При этом, по данным МосБиржи, число физлиц, имеющих брокерские счета с уникальными паспортными данными, выросло до 33,8 млн (+4% к/к и +23% г/г) и составило 44% экономически активного населения страны.

Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам третьего квартала составила 9,6 трлн рублей (+2% к/к и +5% г/г). Из указанной суммы около 8,9 трлн рублей приходилось на ценные бумаги и 0,4 трлн рублей - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Приток новых денег на фондовый рынок был обеспечен прежде всего квалифицированными инвесторами. Объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц за квартал достиг максимального значения с конца 2021 года - 476 млрд рублей. Из них на счета квалов поступило 365 млрд рублей.

Средний размер счета физлиц-резидентов на брокерском обслуживании снизился за квартал с 219 тыс. до 211 тыс. рублей, а без учета пробных счетов почти не изменился и составил 2 млн рублей.

Доля клиентов с пробными счетами в третьем квартале увеличилась с 88,9% до 89,5%. Число инвесторов-резидентов со стоимостью портфеля свыше 100 млн рублей выросло с 9,9 тыс. до 10,3 тыс. человек.

Количество и объем портфелей инвесторов с размером счета от 100 тыс. до 1 млн рублей снизились, что может свидетельствовать о перетоке части средств в банковские депозиты, отмечает ЦБ.

Доля российских акций в портфелях физлиц на брокерском обслуживании по итогам квартала уменьшилась с 32% до 31%.

Доля иностранных активов в портфелях за квартал снизилась с 22% до 20% - минимума в истории наблюдений. Как поясняет Банк России, этому в основном способствовало сокращение вложений в акции квазироссийских компаний в ходе редомициляции отдельных эмитентов.

Вложения в биржевые фонды денежного рынка достигли рекордного уровня. Интерес к этому инструменту проявляли как начинающие, так и опытные инвесторы, пишет ЦБ. На нетто-основе розничные инвесторы в третьем квартале приобрели паи фондов денежного рынка на 141 млрд рублей (предыдущий рекорд в 121 млрд рублей был установлен в четвертом квартале 2023 года).

Санкции в отношении группы "Московской биржи" привели к снижению интереса физлиц к валютным операциям, замечает Банк России. Несмотря на ослабление рубля, доля денежных средств в иностранной валюте в структуре активов на брокерском обслуживании сократилась с 1,4% до 1,2%, а в рублях выросла с 3% до 3,4%.