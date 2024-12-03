ЦБ пока не зафиксировал значимого охлаждения экономики РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Значимого охлаждения экономики РФ пока не видно, но данные подтверждают, что в четвертом квартале темпы роста будут меньше, чем в предыдущие три квартала, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Судя по тому, что пока замедления устойчивой инфляции не наблюдается, действительно значимого охлаждения не происходит. С точки зрения темпов роста, поступающие данные показывают то, из чего совет директоров и исходил в момент обновления прогноза в октябре. Именно то, что в четвертом квартале темпы роста останутся положительными, но станут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами этого года", - сказал Заботкин в кулуарах конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие".