Уолл-стрит закрылась в минусе, Dow потерял 0,6%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс., до 224 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в октябре снизился на 11,9% относительно предыдущего месяца - до $73,8 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $83,8 млрд, а не $84,4 млрд, как было объявлено ранее.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $75 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.

Акции PVH Corp. подешевели на 3,5% по итогам торгов. Владелец известных брендов одежды сократил чистую прибыль на 18% в минувшем финансовом квартале и дал слабый прогноз.

Разработчик программного обеспечения для проектирования электроники Synopsys Inc. сократил капитализацию на 12,4%. Компания в прошлом финквартале увеличила выручку на 11%, однако ее прогнозы также разочаровали инвесторов.

Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale снизил рыночную стоимость на 0,9%, несмотря на рост общих продаж в ноябре на 5,6% в годовом выражении. Продажи в сфере электронной торговли уменьшились в прошлом месяце на 3,1% в том числе из-за того, что День благодарения, "черная пятница" и киберпонедельник в этом году были на неделю позже, и часть праздничного периода пришлась на декабрь.

Рыночная стоимость Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уменьшилась на 0,8% после новостей о том, что технологический гигант планирует вложить рекордные для себя $10 млрд в строительство центра обработки данных в штате Луизиана.

Котировки акций AeroVironment рухнули на 15,9%. Производитель военных беспилотников во втором финквартале сократил чистую прибыль на 58%, а скорректированный показатель оказался заметно ниже ожиданий рынка, несмотря на рекордную выручку.

America's Car-Mart нарастила капитализацию на 16%. Автодилер, специализирующийся на торговле подержанными автомобилями, завершил минувший финквартал с чистой прибылью и получил выручку выше прогнозов.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,55% и составил 44765,71 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,19% - до 6075,11 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,17% и составил 19700,72 пункта.