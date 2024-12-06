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CNBC отметил в США тенденцию перестраивания пустующих площадей ТЦ под жилье

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Классический американский торговый центр претерпевает кардинальные изменения: девелоперы застраивают квартирами пустующие после ухода универмагов площади, в результате чего проживание в моллах вскоре может стать новой нормой на фоне жилищного кризиса, сообщает CNBC.

"Торговые центры вновь обретают популярность", - отмечает вице-президент по развитию Macerich Co. Джейкоб Кнадсен. Этот девелопер сейчас перестраивает торговый центр FlatIron Crossing Mall в Брумфилде (Колорадо), чтобы дополнить его жилым комплексом. Он полагает, что трансформация торговых площадей в торгово-жилые станет трендом.

Для многих американских ТЦ, переживающих не лучшие времена, а порой и ведущих борьбу за существование, подобное преобразование может оказаться спасительным. После пандемии COVID-19 потребители стали возвращаться в магазины, однако очевидно, что с 2001 года продажи в крупных универмагах, традиционно являвшихся ключевыми арендаторами и точками притяжения в торговых комплексах, движутся по нисходящей.

По данным Бюро переписи населения США, за период с января 2001 года по сентябрь 2024 года продажи в универмагах упали более чем в 1,8 раза - до $10,84 млрд с $19,98 млрд.

По мере того, как компании вроде Macy's Inc., J.C. Penney и Sears сокращают число магазинов или вовсе уходят с рынка, девелоперам приходится проявлять все больше изобретательности в перепрофилировании высвобождаемых площадей, которые могут занимать до половины торгового комплекса.

В ТЦ пустует почти 34 млн квадратных футов (3,16 млн квадратных метров) площадей, сообщает CNBC. В то же время американский рынок испытывает острую нехватку жилья, дефицит которого оценивается в 4,5 млн единиц.

В таких условиях строительство квартир на месте закрывающихся универмагов представляется естественным решением, позволяющим не только обеспечить жилищный рынок дополнительным предложением, но и приблизить потребителей к еще функционирующим магазинам и ресторанам.

В январе 2022 года не менее 192 торговых центров планировали построить на своих площадях квартиры и, по крайней мерее, 33 из них уже это сделали, сообщает консалтинговая фирма в сфере недвижимости Realogic. В ноябре Paradise Valley Mall в Финиксе представил 400 квартир класса "люкс." В 2025 году Lafayette Square Mall в Индианаполисе планирует открыть 1200 квартир, включая доступное жилье, в бывшем здании Sears. Более 10 подобных проектов находятся на стадии реализации в Калифорнии, Флориде, Аризоне и Техасе.

Хотя строительство жилья в ТЦ и представляет собой уникальную возможность, оно сопряжено с многочисленными препятствиями и трудностями. Стоимость строительства высока, а застройщикам приходится преодолевать лабиринт из законов о зонировании и устаревших договоров аренды, которые не предполагают наличия многоквартирных домов на торговых площадках. Кроме того, торговые центры не всегда имеют подходящую конфигурацию: обеспечить каждую квартиру, строящуюся на месте бывшего магазина, доступом к естественному освещению и воздуху не так-то просто.

Отделить жилой корпус от торгового получается не всегда, отмечает Оскар Парра из Pacific Retail Capital Partners. Если торговый комплекс находится в очень густонаселенном городском районе, то лучше встроить квартиры в объект, говорит он. В основном же идея заключается в том, чтобы снести часть здания, где находится пустующий магазин, и построить дом на освободившемся месте, отделив его буферной зоной от торговых площадей, добавляет Парра.

США Sears FlatIron Crossing Mall Lafayette Square Mall Macy's Inc Macerich Co J.C. Penney
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