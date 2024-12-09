Фондовые индексы США преимущественно выросли на статданных по рынку труда

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили ростом торги в пятницу, причем S&P 500 обновил исторический максимум, а Dow Jones слабо снизился.

Значение Dow Jones Industrial Average понизилось на 0,28% и составило 44642,52 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,25% - до 6090,27 пункта. Индикатор завершил торги на рекордном максимуме в 57-й раз в этом году, а его рост с начала года приближается к 30%.

Nasdaq Composite прибавил 0,81% и составил 19859,77 пункта.

Инвесторы оценивали данные по американскому рынку труда. Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., а безработица в стране увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре повысилась до примерно 80%, тогда как неделю назад она составляла около 67%.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Подъем продолжился пятый месяц подряд, индикатор достиг максимального уровня с апреля. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 73 пунктов.

Акции Hewlett Packard Enterprise подорожали на 10,6%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года более чем в два раза, выручку - на 15%, до нового рекорда.

Американская Ulta Beauty Inc. , владелец сети магазинов косметики, в прошлом финквартале тоже получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка, её бумаги выросли в цене на 9%.

DocuSign Inc. , разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов, также опубликовал сильную отчетность за прошлый финквартал, и его капитализация подскочила на 28%.

Цена бумаг Owens Corning увеличилась на 0,9% на новости, что этот производитель строительных материалов повысил квартальные дивиденды на 15%.

Рыночная стоимость Chevron Corp. опустилась на 2,6%. Американский нефтяной гигант сократил размер инвестиционной программы впервые с 2021 года.