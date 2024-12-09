Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты до $8 млрд

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу иностранной валюты на 23% - до $8 млрд по сравнению с $10,3 млрд в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Это минимальный уровень продажи валюты экспортерами в 2024 году. Предыдущий минимум был в сентябре, когда продажа составила $8,3 млрд.

Снижение этого показателя в ноябре происходило на фоне необходимости погашения экспортерами валютных кредитов перед российскими банками, отмечает регулятор.

Среднедневные чистые продажи снизились на 16% и составили $379 млн.

Отношение продажи валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в сентябре 2024 года составило 60%, уменьшившись на 28 процентных пунктов (п.п.) относительно августа на фоне повышенных объемов покупки валюты для погашения валютных обязательств. В октябре доля продаваемой выручки выросла до 76% (эти показатели Банк России приводит с лагом).

Физлица в ноябре продолжили продавать валюту, реализовав ее на 68,1 млрд рублей против 55,8 млрд рублей в октябре. "При этом валюта продавалась равномерно в течение всего месяца. После введения очередных санкций объемы чистых продаж со стороны граждан оставались неизменными", - подчеркивает ЦБ.

Во второй половине ноября на фоне новых санкций со стороны США выросла волатильность на валютном спотовом рынке. За месяц рубль ослаб относительно основных иностранных валют (на 11% к доллару США, на 8,4% к юаню). "Санкции затронули преимущественно финансовый сектор и инфраструктуру международных расчетов, что отразилось на сроках поступления экспортной выручки. На динамику рубля также оказали влияние покупки валюты отдельными нефинансовыми компаниями для погашения валютных обязательств", - отмечает Банк России.

Изменение структуры и каналов расчетов по внешнеторговым операциям после санкций окажет временное влияние на динамику экспорта и импорта, считает ЦБ. "По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться, при этом динамика валютного курса в среднесрочной перспективе будет определяться фундаментальными факторами", - говорится в обзоре.

Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты в первой половине ноября преимущественно сокращались, но к концу месяца на фоне роста общей волатильности на рынке они расширились. Спред по операциям с долларом США вырос с 2,77 до 3,12 рубля, с евро - с 2,24 до 2,89 рубля.

Ситуация на рынке валютных свопов "юань-рубль" оставалась относительно стабильной, отмечает ЦБ. Вмененные ставки по свопам периодически возрастали до 20%, но их рост был кратковременным, подчеркивает регулятор.

ЦБ обращает внимание на стабилизацию ситуации на валютном рынке в начале декабря.