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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Chevron после модернизации увеличила на 15% мощности НПЗ Pasadena

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американская Chevron завершила модернизацию нефтеперерабатывающего завода в Пасадене (Техас), что, как ожидается, увеличит его мощность почти на 15%, до 125 тысяч баррелей в сутки.

Компания заявила, что этот проект позволит перерабатывать больше нефти из сланцевого Пермского бассейна, увеличить поставки продукции клиентам на побережье Мексиканского залива США и реализовать синергию с НПЗ Pascagoula (Миссисипи).

"Проект Light Tight Oil (LTO) направлен на повышение надежности и безопасности завода и приведет к увеличению поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке. НПЗ также начнет производить авиатопливо и экспортировать газойль", - говорится в сообщении .

Ожидается, что поэтапный запуск продлится до первого квартала 2025 года.

Chevron приобрела НПЗ Pasadena в 2019 году у бразильской Petrobras со стратегическим намерением расширить свою систему переработки на побережье Мексиканского залива. Стоимость сделки составила $467 млн. Работы в рамках проекта LTO начались в 2020 году.

После завершения сделки по покупке Hess за $53 млрд доля Chevron в добыче нефти в США вырастет с 5% до 6% и превысит 1,2 млн б/с.

Chevron Миссисипи США Техас Pasadena
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