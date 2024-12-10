В ЦБ отметили, что ослабление рубля во второй половине ноября "несколько сказалось" на росте цен

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября - начале декабря, последовавшее за этим укрепление курса национальной валюты может смягчить этот импульс. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным, отмечают аналитики Банка России.

Экономика закончит 2024 год с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления, полагают эксперты. "Накопленный с начала года недельный рост цен идет по траектории, превышающей диапазон 8,0-8,5% (официальный прогноз ЦБ - ИФ) по итогам года", - подчеркивают они.

Риски завершения 2024 года с высокими текущими темпами роста цен увеличивают высокие инфляционные ожидания вкупе с возможным усилением разовых проинфляционных факторов (например, эффект переноса ослабления рубля), говорится в документе.

Аналитики ЦБ также обращают внимание на возможный более значительный вклад в рост цен в IV квартале факторов предложения. По их словам, начало этой тенденции наблюдается еще на сентябрьских данных.

"В октябре-ноябре рост потребительских цен с поправкой на сезонность усилился. При этом в октябре цены производителей в потребительских отраслях стали повышаться медленнее. Также снизился вклад спроса в текущую динамику потребительских цен. Это косвенно указывает, что за текущим ростом розничных цен стоят в большей степени временные конъюнктурные факторы. Однако их действие может продлиться, учитывая повторную индексацию утильсбора с 1 января, а также индексацию тарифов на железнодорожные грузо- и пассажирские перевозки", - отмечает департамент ЦБ.

Замедление экономического роста, тренд на который сформировался, судя по оперативным данным, скажется на динамике потребительских цен с задержкой во времени, полагают эксперты.

Они также обращают внимание на постепенно проявляющиеся признаки охлаждения потребительского спроса. При этом аналитики считают, что пока рано говорить об этом как об отчетливой тенденции.

На замедление роста цен, по их мнению, повлияет более сдержанный рост кредитования, признаки которого уже наблюдаются, и запланированный с 2025 года возврат бюджета к параметрам бюджетного правила.