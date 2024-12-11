ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии на 3% к сентябрю

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в октябре составил в среднем примерно 6,4 млн баррелей в сутки, что на 173 тысячи б/с, или на 3%, больше объемов, поставленных в сентябре, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

К октябрю 2023 года экспорт сырья из региона снизился на 255 тысяч б/с, или примерно на 4%.

По данным аналитиков альянса, рост обусловлен увеличением экспорта по большинству направлений, частично он был компенсирован резким снижением поставок с терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске: на 119 тысяч б/с, или на 9%, до 1,1 млн б/с. Это на 237 тысяч б/с, или на 17%, меньше, чем в октябре прошлого года.

Экспорт через систему "Транснефти" в октябре увеличился к сентябрю на 238 тысяч б/с, или примерно на 6%, до 4,1 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем 2023 года показатель выше на 90 тысяч б/с, или на 2%.

Рост обусловлен, прежде всего, увеличением поставок из порта Приморск: на 150 тысяч б/с, или 18%, до 983 тысяч б/с. Отгрузки из портов Балтийского моря выросли на 92 тысячи б/с, или примерно на 6%, до 1,7 млн б/с. Экспорт нефти из Усть-Луги снизился на 58 тысяч б/с, или на 8%, до 696 тысяч б/с; из Новороссийска - на 12 тысяч б/с, или 2%, до 530 тысяч б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в октябре выросли на 38 тысяч б/с, до 320 тысяч б/с. Это на 3 тысячи б/с, или менее, чем на 1%, меньше, чем в октябре 2023 года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в октябре вырос на 53 тысячи б/с, или почти на 9%, до 628 тысяч б/с. Это на 14 тысяч б/с, или примерно на 2% больше, чем за октябрь 2023 года. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино увеличились на 67 тысяч б/с, или почти на 8%, до 955 тысяч б/с. Показатель также на 120 тысяч б/с, или на 14% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в октябре находилась на уровне 235 тысяч б/с. Поставки из Анивы выросли к сентябрю на 26 тысяч б/с, или на 54%, из Де-Кастри - снизились на 5 тысяч б/с, или 3%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 28 тысяч б/с, или примерно на 21%, до 103 тысяч б/с. Показатель также на 26 тысяч б/с, или 20%, ниже, чем в октябре прошлого года.

Экспорт нефти из Центральной Азии в октябре в среднем составил 228 тысяч б/с, что на 8 тысяч б/с, или почти на 4% больше, чем месяцем ранее. Также это на 11 тысяч б/с, или 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитали в ОПЕК.

Прокачка по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) увеличилась к сентябрю на 51 тысячу б/с, или на 9%, до 595 тысяч б/с. Это на 10 тысяч б/с, или на 2%, больше, чем в октябре 2023-го

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в октябре снизился к предыдущему месяцу на 76 тысяч б/с, или примерно на 4%, до 2,1 млн б/с. Это также на 217 тысяч б/с, или на 9%, меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Падение в октябре обусловлено снижением экспорта газойля, мазута и бензина, что частично было компенсировано более высокими поставками нафты.