"Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока в 2025 году в пределах 5%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2025 году может показать рост в пределах 5%, сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов на пассажирском форуме PRO//Движение в четверг.

"Динамика следующего года у нас в диапазоне от нескольких процентов до 5%. С чем связано? У нас есть еще резерв по повышению утилизации (использованию - ИФ) парка. Тем не менее, само техническое состояние воздушных судов в части двигателей - тут да, некоторая степень неопределенности. Большие капвложения "Аэрофлот" осуществляет именно в закупку двигателей. Двигатели закупаются, и, скажем так, пока они не будут на территории РФ, мы не можем быть уверены. Планы есть, есть партнеры. Но, скажем так, это пока основной риск", - сказал Батанов, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока на следующий год.

Ранее Батанов также подтвердил планы группы перевезти в 2024 году более 55 млн человек. Общий пассажиропоток составит 55,4 млн человек (что предполагает рост на 17% к 2023 году), в том числе внутри РФ - 42,5 млн, уточнил он.