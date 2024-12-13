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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

ЦБ РФ 16 декабря проведет аукцион месячного репо с лимитом 500 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России 16 декабря проведет аукцион месячного репо, максимальный объем предоставляемых денежных средств составляет 500 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Дата исполнения первой части сделок - 18 декабря, второй части - 22 января.

Лимит предыдущего аукциона, проведенного 9 декабря, был увеличен до 1 трлн рублей по сравнению с аукционами 2 декабря и 25 ноября, для которых он составлял 500 млрд рублей.

ЦБ РФ Банк России
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