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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Предприниматели назвали налоги и уровень кредитной ставки основными барьерами роста

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Повышение налогов и уровень кредитной ставки российский бизнес считает основным препятствием в развитии, говорится в ежегодном опросе Института экономики роста имени Столыпина (ИЭР).

"В опросе приняли участие почти 4 тысячи предпринимателей из всех регионов страны. Главными барьерами роста названы растущие налоги (56,9% ответов при множественном выборе), уровень кредитной ставки (47,7%), дефицит кадров (46,9%)", - приводит данные опроса пресс-служба председателя координационного совета ИЭР Бориса Титова.

При этом, отмечают эксперты, избыточное административное давление перестало быть беспокоящим фактором для предпринимателей. Так, у 68% от общего числа респондентов в текущем году проверок вообще не было.

Вместе с тем, почти 80% испытывают на себе проблему кадрового дефицита, причем для 65 % она влияет на объем выпуска продукции, для 25 % является нерешаемой.

"Тем не менее, на трудовых мигрантов бизнес не особо рассчитывает, 62% опрошенных предпочитают российский рынок труда. Если же привлекать мигрантов, то по легальным процедурам и высококвалифицированных", - отмечается в опросе.

По словам исполнительного директора ИЭР Антона Свириденко, в последнее время "кризис или планы закрыть бизнес имеют 18,3% опрошенных предпринимателя (год назад было 8,5%)".

Вместе с тем, участники опроса оптимистично оценивают развитие производственного сектора и импортозамещения в России. Так, 45,3% признали, что внутреннее производство ускоряется средними темпами, 8,1% - высокими.

Борис Титов
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