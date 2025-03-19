Путин потребовал ликвидировать остающиеся в экономике административные барьеры

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на коллегии Генпрокуратуры о необходимости отработать практику риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, а также уменьшать административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса.

"С января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику", - сказал он.

По его словам, необходимо вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса и при этом заботиться о защите прав потребителей.